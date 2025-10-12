Вашеро поднялся в топ-40 рейтинга ATP после победы в Шанхае
Монагаск установил исторический рекорд
около 1 часа назад
Валентен Вашьеро
Подданный Монако Валентен Вашеро (ATP 204) после победы на турнире ATP 1000 в Шанхае поднялся на 164 позиции в лайв-рейтинге ATP.
После первого титула в карьере Вашеро поднялся на 40-ую строчку.
Как чемпион с наименьшим рейтингом он превзошел рекорд Борны Чорича (ATP 152), который выиграл турнир в Цинциннати в 2022 году.
Также Вашеро стал третьим квалифаером в истории, который смог выиграть турнир ATP 1000.
Напомним, что в финале турнира в Шанхае он обыграл двоюродного брата Артура Риндеркнеша.
