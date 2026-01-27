Видео лучших моментов победы Свитолиной над Гауфф
Украинка потратила на соперницу почти час
около 5 часов назад
Еліна Світоліна та Корі Гауфф / Фото: j48tennis.net
В четвертьфинале Australian Open-2026 украинка Элина Свитолина (WTA 12) победила третью ракетку мира Кори Гауфф из США.
Матч завершился со счетом 6:1, 6:2.
Представляем видео лучших моментов матча Свитолина — Гауфф.
Для теннисисток это был четвертый очный матч и вторая победа Свитолиной.
В полуфинале Свитолина сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси.
Напомним, Світоліна вперше після народження дитини повернеться у топ-10 WTA.