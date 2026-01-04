Винус Уильямс: «Мы со Свитолиной всегда были соперницами, но наконец-то оказались в одной команде»
Американка уверена, что украинка будет бороться до конца за каждый мяч
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Живая легенда тенниса Винус Уильямс поделилась мыслями об играх в паре с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной. Украинку цитирует btu.org.ua:
Да, я сыграю в паре с Элиной Свитолиной. Мы всегда были соперницами, но наконец-то оказались в одной команде. Надеюсь, Серена не будет ревновать.
Знаете, если в чем можно быть уверенной, так это в том, что она будет бороться до конца. Мы обе не играем пары каждый день, но, думаю, каждая из нас привнесет в эту пару свои навыки в одиночном разряде – и мы сумеем сделать так, чтобы это сработало.
Напомним, что первый матч тандема состоится в ночь с 5 января.