Живая легенда тенниса Винус Уильямс поделилась мыслями об играх в паре с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной. Украинку цитирует btu.org.ua:

Да, я сыграю в паре с Элиной Свитолиной. Мы всегда были соперницами, но наконец-то оказались в одной команде. Надеюсь, Серена не будет ревновать.

Знаете, если в чем можно быть уверенной, так это в том, что она будет бороться до конца. Мы обе не играем пары каждый день, но, думаю, каждая из нас привнесет в эту пару свои навыки в одиночном разряде – и мы сумеем сделать так, чтобы это сработало.