Владимир Кириченко

Легендарная американская теннисистка Винус Уильямс сыграет в четвертьфинале парного US Open-2025.

45-летняя Винус в паре с Лейлой Фернандес из Канады вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют против чешки Катержины Синяковой и Тейлор Таунсенд из США.

В 1/8 финала они обыграли Катерину Александрову и Шуай Чжан – 6:3, 6:4.

Уильямс также выступала в одиночной сетке, где на старте проиграла чешке Каролине Муховой.

На счету Уильямс 2 титула парного US Open – 1999, 2009.

Напомним, Арина Соболенко останется первой ракеткой мира после US Open-2025.