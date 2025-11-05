Винус Уильямс получила wild-card на турнир WTA-250 в Окленде
Семикратная чемпионка турниров Grand Slam возвращается на корт в январе 2026 года
около 1 часа назад
Семикратная победительница турниров Grand Slam Винус Уильямс получила wild-card на WTA-250 в Окленде, Новая Зеландия. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.
Турнир пройдет с 5 по 11 января 2026-го и станет первым стартом сезона для многих игрокинь.
45-летняя американка провела лишь четыре матча в одиночке в 2025-м: победила Пейтон Стернс в первом круге WTA-500 в Вашингтоне. На US Open-2025 в паре с канадкой Лейлой Фернандес дошла до четвертьфинала, где уступила топ-паре Катержина Синякова/Тейлор Таунсенд.
Уильямс, легенда тенниса с 73 титулами, продолжает карьеру, несмотря на возраст.
