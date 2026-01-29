Олег Гончар

Во время полуфинального матча Australian Open между Ариной Соболенко и Элиной Свитолиной произошёл спорный эпизод, связанный с выкриком белорусской теннисистки.

При счёте 2:1 в гейме на подаче Свитолиной Соболенко выполнила удар и, считая, что мяч летит в аут, выкрикнула «ай-ай-а». Тем не менее, мяч попал в корт, после чего судья на вышке остановила розыгрыш и присудила очко украинской теннисистке, признав выкрик помехой для игры.

Соболенко пыталась оспорить решение, однако после просмотра видеоповтора арбитр отметила, что это был не обычный звук, а вмешательство в розыгрыш. Поэтому решение оставили в силе.

Несмотря на этот эпизод, в том же гейме Соболенко сумела реализовать брейк.