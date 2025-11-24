Олейникова дебютировала в топ-100 рейтинга WTA, Свитолина сохранила позиции
В десятке лучших теннисисток мира изменений не произошло
около 2 часов назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг организации.
Украинка Александра Олейникова дебютировала в топ-100 после победы на турнире WTA 125 в Колине (Чили).
Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на 14-й позиции.
В первой десятке лучших теннисисток мира изменений не произошло.
Рейтинг WTA по состоянию на 24 ноября:
1. Арина Соболенко – 10 870 очков
2. Ига Свёнтек (Польша) – 8 395
3. Кори Гауфф (США) – 6 763
4. Аманда Анисимова (США) – 6 287
5. Елена Рыбакина (Казахстан) – 5 850
6. Джессика Пегула (США) – 5 583
7. Мэдисон Киз (США) – 4 335
8. Жасмин Паолини (Италия) – 4 325
9. Мирра Андреева – 4 319
10. Екатерина Александрова – 3 375...
14. Элина Свитолина (Украина) – 2 606
26. Марта Костюк (Украина) – 1 659
27. Даяна Ястремская (Украина) – 1 604
95 (109). Александра Олейникова (Украина) – 798
116 (115). Юлия Стародубцева (Украина) – 671
154 (157). Ангелина Калинина (Украина) – 462
159. Дарья Снигур (Украина) – 452
267 (266). Анастасия Соболева (Украина) – 263
299 (303). Вероника Подрез (Украина) – 220
342 (345). Валерия Страхова (Украина) – 178
347 (350). Катерина Завацкая (Украина) – 176
Напомним, Олейникова выиграла второй подряд турнир WTA.