Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью TNT Sports рассказала, кого считает самой сложной соперницей в своей карьере:

Серена Уильямс. Конечно, она невероятная чемпионка. Я рада, что у меня была возможность однажды обыграть ее. Это было что-то необычное, это был заряд уверенности в то время, когда я была молода. Елина Свитолина

Всего Свитолина и Серена Уильямс сыграли 6 матчей. Единственная победа для Элины случилась в третьем раунде Олимпиады-2016, где украинка победила в двух сетах.

Напомним, что Серена может вернуться в Тур.