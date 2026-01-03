Олег Шумейко

Прошло жеребьёвка турнира серии WTA500 в австралийском Брисбене.

Марта Костюк (WTA, 26) посеяна под 16 номером и начнет выступления со второго круга. Украинка встретится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) – Хейли Баптист (США).

Даяна Ястремская (WTA, 27) в первом раунде встретится с обладательницей wild card Талией Престон (Австралия). Игра запланирована на 5 января и начнется не ранее 02:00 по киевскому времени.

Напомним, что Ястремская и Костюк сыграют в основной сетке Australian Open.