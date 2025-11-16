Ястремская: «Сезон был неплохой, но могла лучше»
Украинская теннисистка рассказала, что вернула стабильность в игре и ощутила новые моменты баланса
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (27 WTA) оценивает сезон-2025 как «хороший, но непростой».
Украинка в интервью Первому теннисному подкасту отметила, что главным достижением стало возвращение стабильности и уверенности на корте, а также способность раскрывать свою игру против сеяных соперниц.
Был период, когда я чувствовала себя очень уверенно как в игре, так и эмоционально. Я открыла для себя новые моменты относительно того, как сохранять баланс даже под давлением. И сейчас хочу продолжать над этим работать.
