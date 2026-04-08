Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA500 в Австрии
Украинка в трех сетах уступила Габриэле Русе
около 1 часа назад
Фото: j48tennis.ne
Даяна Ястремская (WTA, 49) во втором круге турнира серии WTA500 в австрийском Линце проиграла Елене Габриэле Русе (WTA, 87) 6:4, 4:6, 4:6.
За 2 с половиной часа на корте украинка трижды подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта из четырнадцати и 8 раз ошиблась при подаче. Румынка сделала 3 эйса, 5 брейков и 7 «двойных». Это была четвертая встреча теннисисток – Даяна не выиграла ни разу.
Напомним, что сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Билли Джин Кинг с Польшей, который состоится 10-11 апреля.
