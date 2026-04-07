& lt;drupal-entity data-entity-type="paragraph" data-entity-uuid="2b8a094e-5599-4af0-82c1-23a017680ac7" data-embed-button="paragraphs_inline_entity_form" data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor">

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) рассказала, что для нее значат выступления в составе сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг.

«Каждый год он разный, но ничего не меняется – для меня это всегда невероятные ощущения, которые я получаю. Букет разных эмоций. Главное – это то, что ты играешь за свою страну. Для меня это самое главное. Для спортсмена, когда ты выходишь и у тебя сзади написано Украина – это до мурашек.

Для меня это самое главное в моей карьере – играть за сборную или играть на Олимпиаде. Я всегда стараюсь подойти к этому и быть в своей лучшей форме. Конечно, это не всегда возможно, потому что есть много других турниров. Но для меня это, наверное, самый главный турнир, который есть».