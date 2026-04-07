Світолина: «Для меня самое главное в карьере – играть за сборную или на Олимпиаде»
Первая ракетка Украины – об участии в Кубке Билли Джин Кинг
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) рассказала, что для нее значат выступления в составе сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг.
«Каждый год он разный, но ничего не меняется – для меня это всегда невероятные ощущения, которые я получаю. Букет разных эмоций. Главное – это то, что ты играешь за свою страну. Для меня это самое главное. Для спортсмена, когда ты выходишь и у тебя сзади написано Украина – это до мурашек.
Для меня это самое главное в моей карьере – играть за сборную или играть на Олимпиаде. Я всегда стараюсь подойти к этому и быть в своей лучшей форме. Конечно, это не всегда возможно, потому что есть много других турниров. Но для меня это, наверное, самый главный турнир, который есть».
Напомним, Украина объявила состав на противостояние с Польшей в Кубке Билли Джин Кинг. Матчи состоятся 11 и 12 апреля.
- Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
