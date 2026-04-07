Ястремская победила Энн Ли на старте турнира в Линце
Украинка одержала победу в трех сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Диана Ястремская (49 WTA) одержала победу в первом круге грунтового турнира серии WTA 500 в австрийском Линце. В стартовом поединке украинка в трех сетах обыграла представительницу США Энн Ли (36 WTA).
Встреча длилась 2 часа и 9 минут. На протяжении матча Ястремская не выполнила ни одного эйса и допустила четыре двойных ошибки.
WTA 500 Линц (Австрия). Грунт в помещении. 1/16 финала
Диана Ястремская (Украина) – Энн Ли (США) – 7:5, 4:6, 6:3
Следующей соперницей Дианы станет румынка Елена Габриэла Русе.
Кроме Ястремской, в основной сетке турнира выступит еще одна представительница Украины. Ангелина Калинина (120 WTA) получила статус лаки-лузера. В 1/16 финала она сыграет против венгерской теннисистки Панны Удварди.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04