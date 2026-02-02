Даяна Ястремская высказалась о удачном старте на турнире WTA500 в Абу-Даби, где украинка победила Беатрис Аддад Майю. Ястремскую цитирует btu.org.ua:

Думаю, это был хороший матч для первого выступления. Я не очень хорошо начала этот сезон, у меня были определенные трудности с игрой и немного с ментальной точки зрения. Но сегодня, считаю, я хорошо справилась. Даже если что-то не складывалось, я просто старалась играть, находить решения и использовать то, что работает. Знаете, бывают взлеты и падения, но я довольна победой. Думаю, что самое важное – это продолжать делать свою работу, и результаты обязательно придут.

Расскажи немного о твоей ментальности на корте, ведь ты очень агрессивная теннисистка и выглядишь бесстрашной во время матчей. Поделись, пожалуйста, этим аспектом.

Это хороший вопрос. Думаю, только игрок может задавать такие вопросы. Знаете, ментальный аспект всегда присутствует, так же как и у обычного человека, не только у спортсмена. У всех нас бывают периоды, когда мы немного растеряны или есть над чем работать. Игра никуда не исчезает – вопрос в голове. И я думаю, что сейчас прохожу именно такой период, когда нужно было пережить сложные моменты. Я еще не там, где хочу быть, но я работаю. Да, я работаю над собой. У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью. Так что сейчас я просто получаю удовольствие от игры на корте. И, на мой взгляд, это самое важное и для спортсмена, и для человека в целом: получать удовольствие от того, что ты делаешь.

Напомним, что следующей соперницей Даяны станет россиянка екатерина александрова.