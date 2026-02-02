Ястремская пробилась во второй круг турнира в Абу-Даби
Украинка одержала победу в двух сетах
Украинка Даяна Ястремская (43 WTA) удачно начала выступления на хардовом турнире серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).
В матче первого круга теннисистка в двух сетах обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад Майю (68 WTA). Поединок длился 1 час 41 минуту.
WTA 500 Абу-Даби. Хард. Первый круг
Даяна Ястремская – Беатрис Хаддад Майя – 6:2, 7:5
В следующем круге Ястремская сыграет против второй сеяной турнира — россиянки екатерины александровой.
