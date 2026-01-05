Олег Шумейко

Даяна Ястремская (WTA, 27) благодаря победе над Талией Гибсон пробилась во второй круг турнира серии WTA500 в австралийском Брисбене.

Следующей соперницей украинки станет тринадцатая сеяная соревнований Лейла Фернандес (WTA, 22). Представительница Канады пропустила матч первого круга. Встреча запланирована на 7 января и начнется не раньше 02:00 по киевскому времени. Это будет четвертая игра теннисисток – Даяна пока выиграла 1 матч.

Также соперницу на турнире в Брисбене получила Марта Костюк.