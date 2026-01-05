Ястремская с победы начала турнир в Брисбене
Украинка одержала победу в двух тай-брейках
12 минут назад
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) успешно начала выступления на хардовом турнире серии WTA 500 в Брисбене (Австралия).
В матче первого круга Ястремская в напряженной борьбе одолела хозяйку кортов Талию Гибсон (WTA 118).
Оба сета завершились на тай-брейках, а сам поединок длился 1 час 58 минут.
WTA 500. Брисбен (Австралия). 1/32 финала
Даяна Ястремская (Украина) — Талия Гибсон (Австралия) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)
