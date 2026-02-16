Ястремская проиграла на старте турнира WTA1000 в Дубае
Украинка в двух сетах уступила представительнице Индонезии
Фото: btu.org.ua
Даяна Ястремська (WTA, 44) в первом круге турнира серии WTA1000 в Дубае уступила Дженис Тжен (WTA, 46) 4:6, 1:6.
За час с четвертью на корте украинка 7 раз ошиблась при подаче и не реализовала свой единственный брейк-поинт. Индонезийка сделала 3 эйса, 4 брейка и 3 «двойных». Это была первая официальная встреча теннисисток.
