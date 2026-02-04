Поражение в двух сетах: Ястремская завершила выступления на турнире в Абу-Даби
Украинка уступила россиянке екатерине александровой
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (43 WTA) завершила свои выступления на хардовом турнире серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).
В матче второго круга украинка в двух сетах уступила россиянке екатерине александровой (11 WTA), которая выступает в нейтральном статусе. Поединок длился 1 час 10 минут.
WTА 500 Абу-Даби. 1/8 финала
Даяна Ястремская – екатерина александрова – 3:6, 0:6
