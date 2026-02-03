Ястремская проиграла россиянке на старте выступлений в паре на турнире в Абу-Даби
Украинка из Костович выиграли у соперниц 3 гейма
Даяна Ястремская и Теодора Костович уступили в первом круге турнира серии WTA500 в Абу-Даби екатерине александровой и Мае Джоинт 2:6, 1:6.
За час на корте украино-сербский тандем реализовал 1 брейк-пойнт из трех и 1 раз ошибся при подаче. Соперницы сделали 1 эйс, 6 брейков и одну «двойную».
Напомним, что в одиночном разряде соревнований Ястремская пробилась во второй круг турнира WTA500 в Абу-Даби.
