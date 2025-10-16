Ястремская с боем проиграла Рыбакиной на турнире в Китае
Украинка в трех сетах уступила девятой ракетке мира
около 2 часов назад
Фото: j48tennis.ne
Даяна Ястремська (WTA, 30) во втором круге турнира серии WTA500 в китайском Нинбо уступила третьей сеяной Елене Рыбакиной (WTA, 9) 4:6, 7:6 (6), 3:6.
За 3 часа на корте украинка 8 раз подала навылет, реализовала 3 брейк-пойнта из семи и 15 раз ошиблась при подаче. Казахстанка сделала 10 эйсов, 5 брейков и три «двойные». Это была третья встреча теннисисток – Ястремская уступила в третий раз.
