Олег Шумейко

Даяна Ястремська высказалась в интервью btu.org.ua о победе над Лейлой Фернандес во втором туре турнира серии WTA500 в австралийском Брисбене.

О разнице между первым и вторым матчами в Брисбене

Первый матч – это первый матч. Я после Японии нигде не выступала и, в принципе, долго не играла в теннис. Перезагружалась, отдыхала, занималась фитнесом в горах, потом на Бали полетела.

Разница, наверное, в том, что я все-таки уже здесь сыграла один матч, и он оказался довольно напряженным. Я и вела, и уступала, и были сложные моменты. Мне кажется, что сегодня я больше адаптировалась к корту, немного больше почувствовала игру. Просто было настроение и немного больше привыкла – это и вся разница.

О физическом состоянии на старте сезона после двух матчей

Чувствую себя хорошо, тьху-тьху-тьху-тьху. Конечно, тело реагирует, сколько бы ты ни тренировалась. Нагрузка во время матча – она другая. Добавляется волнение, которое хочешь не хочешь, а оно есть. Добавляется напряжение. Как я и сказала – это просто другая нагрузка. Но тело чувствует себя хорошо. Я много работала над своей физикой, над укреплением тела, всеми недоработанными моментами, которые я видела в прошлом году. Понятное дело, что ножки чувствуешь, есть немного крепатуры (смеется). Но в общем я довольна своим самочувствием.

Напомним, что следующей соперницей Ястремской станет Джессика Пегула.