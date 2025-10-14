Ястремская победила Мбоко на старте турнира в Нинбо
Украинка в двух сетах обыграла представительницу Канады в первом круге
около 2 часов назад
Фото: j48tennis.ne
Даяна Ястремская (WTA, 30) в первом круге турнира серии WTA500 в китайском Нинбо обыграла Викторию Мбоко (WTA, 24) 6:3, 7:6 (3).
За почти 2 часа на корте украинка дважды подала навылет, реализовала 6 брейк-поинтов из четырнадцати и 9 раз ошиблась при подаче. Канадка сделала 5 брейков и 7 «двойных». Это была первая очная встреча теннисисток.
Следующей соперницей Ястремской станет третья сеяная Елена Рыбакина.
Напоминаем, Людмила Киченок и Эллен Перес победили вторых сеяных и вышли в четвертьфинал турнира в Нинбо.
