Елена Рыбакина прокомментировала победу над Даяной Ястремской во втором раунде турнира в Нинбо. Казахстанку цитирует btu.org.ua:

Матчи против Даяны всегда получаются очень тяжелыми. Она играет агрессивно, и матч сегодня был очень долгим и непростым. К тому же условия здесь сложные, высокая влажность, что для нас не совсем привычно. Но я очень рада, что смогла выиграть. И большое спасибо всем, кто остался и поддерживал нас.

Это мое первое выступление в Нинбо, и я очень чувствую поддержку болельщиков. Спасибо, что приходите и смотрите матчи. У меня даже была возможность немного посмотреть город – мне все очень понравилось. Рада, что будет дополнительный день на восстановление и надеюсь сыграть еще лучше в следующем матче.