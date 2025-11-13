Завацкая не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Австралии.
Украинка в трех сетах уступила второй сеянной
около 6 часов назад
Фото: btu.org.ua
Катерина Заватская (WTA, 360) во втором круге турнира серии ITF50 в австралийском Брисбене уступила второй сеяной Эмерсон Джонс (WTA, 189) 3:6, 6:3, 3:6.
За 2 часа 11 минут на корте украинка 4 раза подала навылет и реализовала 2 брейк-пойнта из трех. Австралийка сделала 2 эйса, 3 брейка и 5 «двойных». Это была первая официальная встреча теннисисток.
Напомним, что Янник Синнер вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.
Поделиться