Завацкая обыграла первую сеяную и вышла в четвертьфинал турнира в Вене
Украинка в двух сетах обыграла представительницу Испании Ромеро
около 1 часа назад
Фото: btu.org.ua
Катарина Завацкая (WTA, 477) во втором круге турнира серии ITF75 в австрийском Вене победила первую сеяную Лейре Ромеро Гормас (WTA, 123) 6:4, 6:4.
За 2 часа на корте украинка реализовала 7 брейк-поинтов из десяти и 4 раза ошиблась на подаче. Испанка сделала 5 брейков и 3 «двойных». Это была первая официальная встреча теннисисток.
Соперницей Завацкой в четвертьфинале соревнований станет пятая сеяная Мириам Булгару.
