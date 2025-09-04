Олег Шумейко

Катарина Завацкая (WTA, 477) во втором круге турнира серии ITF75 в австрийском Вене победила первую сеяную Лейре Ромеро Гормас (WTA, 123) 6:4, 6:4.

За 2 часа на корте украинка реализовала 7 брейк-поинтов из десяти и 4 раза ошиблась на подаче. Испанка сделала 5 брейков и 3 «двойных». Это была первая официальная встреча теннисисток.

Соперницей Завацкой в четвертьфинале соревнований станет пятая сеяная Мириам Булгару.

