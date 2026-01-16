Завацкая пробилась в четвертьфинал турнира в Турции.
Украинка в трех сетах обыграла румынку Попу
около 1 часа назад
Фото: btu.org.ua
Катарина Завацкая (WTA, 335) во втором круге турнира серии ITF35 в турецкой Анталье обыграла Марию Сару Попу (WTA, 520) 6:2, 5:7, 6:1.
За 2 часа 40 минут на корте украинка реализовала 9 брейк-поинтов из восемнадцати и 6 раз ошиблась на подаче. Румынка сделала 5 брейков и одну «двойную». Это была вторая встреча теннисисток – полторы недели назад Катарина также победила в трех сетах.
Следующей соперницей Завацкой станет вторая сеяная Анхела Фита Болуда.
