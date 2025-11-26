Олег Шумейко

Катарина Завацкая (WTA, 347) в первом круге турнира серии ITF75 в Австралии победила Александру Осборн (WTA, 1038) 6:7 (1), 7:6 (7), 6:1.

За 3 часа на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 10 брейк-пойнтов из пятнадцати и 7 раз ошиблась при подаче. Австралийка сделала 7 брейков и 5 «двойных». Это была первая очная встреча теннисисток.

Далее Завацкая встретится с второй сеянной Талией Гибсон (WTA, 124).

Напомним, что Элина Свитолина и Марта Костюк сыграют на выставочном турнире в Индии.