Завацкая в 3-часовом триллере вышла во второй круг турнира в Австралии
Украинка в трех сетах победила местную теннисистку
около 2 часов назад
Фото: btu.org.ua
Катарина Завацкая (WTA, 347) в первом круге турнира серии ITF75 в Австралии победила Александру Осборн (WTA, 1038) 6:7 (1), 7:6 (7), 6:1.
За 3 часа на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 10 брейк-пойнтов из пятнадцати и 7 раз ошиблась при подаче. Австралийка сделала 7 брейков и 5 «двойных». Это была первая очная встреча теннисисток.
Далее Завацкая встретится с второй сеянной Талией Гибсон (WTA, 124).
Напомним, что Элина Свитолина и Марта Костюк сыграют на выставочном турнире в Индии.
