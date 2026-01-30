Завацкая проиграла во втором круге турнира в США
Украинка в двух сетах уступила Викери
около 1 часа назад
Фото: btu.org.ua
Катарина Завацкая (WTA, 332) во втором круге турнира серии ITF75 в США уступила Сакье Викери (WTA, 567) 4:6, 5:7.
За 2 часа на корте украинка трижды подала навылет, реализовала 3 брейк-пойнта из тринадцати и трижды ошиблась при подаче. Американка сделала 1 эйс, 5 брейков и одну «двойную». Это была вторая встреча теннисисток – Катарина пока не побеждала.
Напомним, что Элина Свитолина на Australian Open остановилась в полуфинале.
