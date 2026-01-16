Завацкая уступила сеяной и не смогла выйти в полуфинал турнира в Турции
Катарина проиграла представительнице Испании Болуди
около 3 часов назад
Фото: btu.org.ua
Катарина Завацкая (WTA, 335) в четвертьфинале турнира серии ITF35 в турецкой Анталье уступила второй сеяной Анхеле Фити Болуди (WTA, 262) 7:5, 3:6, 3:6.
За 3 с четвертью часа на корте украинка дважды подала навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов из тринадцати и 5 раз ошиблась при подаче. Испанка сделала 1 эйс, 8 брейков и 3 «двойные». Это была четвертая встреча теннисисток – Катарина проиграла во второй раз.
Напомним, что украинки узнали соперниц в основной сетке Australian Open.
Поделиться