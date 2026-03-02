Завацкая вышла в основную сетку турнира в Анталии
Следующей соперницей украинской спортсменки станет Ипек Оз из Турции
около 7 часов назад
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 294) преодолела квалификацию турнира серии WTA 125 в турецкой Анталии.
В финальном раунде отбора украинка переиграла местную теннисистку Беррак Кочак, которая получила wild card от организаторов.
Матч длился 1 час 21 минуту и завершился победой Завацкой в двух сетах — 6:3, 6:2. За игру Катарина реализовала 4 из 7 брейк-поинтов.
В 1/16 финала основной сетки соперницей украинки станет еще одна представительница Турции — Ипек Оз (WTA 564).
