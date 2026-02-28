Сачко одержал победу в финале парного разряда в Швейцарии
В финальном поединке они в двух сетах обыграли дуэт из Боснии и Герцеговины
Украинский теннисист Виталий Сачко стал победителем парного разряда на турнире ATP Challenger в Швейцарии. В финале украинец вместе с сербом Стефаном Латиновичем обыграли боснийский дуэт Мирза Башич / Нерман Фатич.
Матч длился 1 час 10 минут. За это время победители выполнили 3 эйса и отыграли 4 из 5 брейк-пойнтов.
ATP Challenger. Лугано (Швейцария)
Виталий Сачко / Стефан Латинович — Мирза Башич / Нерман Фатич — 6:3, 6:4
Сачко уступил квалифаеру на старте турнира в Швейцарии.
