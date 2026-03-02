Денис Седашов

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 KO) вернется на ринг 27 июня 2026 года. 48-летний американец проведет выставочный поединок в Афинах (Греция) на Оака Арена. Слова приводит The Ring.

Соперником Мейвезера станет титулованный греческий кикбоксер Майк Замбидис. Ожидается, что мероприятие пройдет под названием Бой легенд.

Этот поединок станет этапом подготовки Мейвезера к официальному возвращению в профессиональный бокс. На 19 сентября запланирован его реванш против Мэнни Пакьяо.

Пакьяо уверен, что нанесет Мейвезеру первое поражение.