Олег Гончар

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 4) обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA Finals 2025 в одиночном разряде, который пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом сообщили на официальном сайте WTA.

Паолини стала седьмой квалифицированной теннисисткой, присоединившись к Арине Соболенко (WTA 1), Иге Свентек (WTA 2), Коре Гауфф (WTA 3), Аманде Анисимовой (WTA 5), Джессике Пегуле (WTA 6) и Мэдисон Киз (WTA 7). Лишь одно место вакантно – оно достанется либо Мири Андреевой (WTA 8), либо Елене Рыбакиной (WTA 9), в зависимости от результатов турнира в Токио.

29-летняя Паолини гарантировала участие благодаря стабильным результатам сезона, включая финалы в Риме и Дубае. В этом году она достигла карьерного максимума, выиграв два титула WTA 1000. Турнир в Эр-Рияде пройдет с 4 по 10 ноября, где восемь лучших теннисисток будут соревноваться на групповом этапе и в плей-офф.

Паолини также квалифицировалась в парный разряд вместе с Сарой Эррани.

