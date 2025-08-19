Владимир Кириченко

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA, 3) стала победителем турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В решающем матче полька со счетом 7:5, 6:4 обыграла представительницу Италии Жасмин Паолини (WTA, 9).

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Свентек сделала девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из шести брейк-поинтов. На счету Паолини, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-поинта из 10.

Турнир в Цинциннати проходил с 7 по 18 августа. Победительница турнира получит 1000 рейтинговых очков и $752 тыс. Теннисистка, занявшая второе место, получит $391 тыс. призовых и 650 рейтинговых очков.

