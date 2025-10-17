Олег Шумейко

На выставочном турнире Шлем шести королей состоялись матчи полуфинальной стадии.

Янник Синнер (ATP, 2) за час обыграл Новака Джоковича (ATP, 5), а Карлос Алькарас (ATP, 1) одержал победу над Тейлором Фритцем (ATP, 4).

Синнер и Алькарас во второй раз подряд сыграют в финале выставочных соревнований. В 2024 году итальянец победил испанца и забрал 6 миллионов долларов призовых.

