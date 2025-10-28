Жеребьёвка WTA Finals 2025: известны группы одиночного и парного разрядов
Турнир состоится 1–8 ноября в Эр-Рияде
40 минут назад
28 октября прошло жеребьёвка Итогового турнира WTA в одиночном и парном разрядах. Соревнования пройдут с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Одиночный разряд
Группа Штеффи Граф:
Арина Соболенко (Беларусь)
Кори Гауфф (США)
Джессика Пегула (США)
Жасмин Паолини (Италия)
Группа Серены Вильямс:
Ига Швёнтек (Польша)
Аманда Анисимова (США)
Елена Рыбакина (Казахстан)
Мэдисон Киз (США)
Парный разряд
Группа Мартины Навратиловой:
Сара Эррани/Жасмин Паолини
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс
Се Шувей/Елена Остапенко
Айша Мухаммад/Деми Схурс
Группа Лизель Хубер:
Катерина Синякова/Тэйлор Таунсенд
Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф
Мирра Андреева/Диана Шнайдер
Тимея Бабош/Луиза Стефани
Напомним, ранее Свитолина получила награду «Billie Jean King Cup Finals Heart Award».