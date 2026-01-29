Олег Шумейко

29 января в Греции состоится ответный матч в рамках противостояния 1/8 финала Кубка Вызова между ПАОКом и Эпицентр-Подолянами.

Трансляция встречи будет на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Отметим, что в первом матче греки одержали победу 3:0. Для прохождения дальше украинцам сначала нужно победить в 3 или 4 партиях, а затем выиграть еще и «золотой» сет.

