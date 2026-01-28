Олег Шумейко

Женская сборная Украины по волейболу в 2026 году впервые в истории выступит в Лиге наций. «Сине-желтые» отобрались на турнир благодаря наивысшей позиции в рейтинге FIVB среди команд, которые не участвовали в ЛН-2025.

В первую игровую неделю украинские волейболистки проведут 4 матча в Квебеке. В Канаде также кроме сборной Украины и хозяек этапа сыграют Франция, Германия, Япония и США. Игры пройдут с 3 по 7 июня

Во вторую игровую неделю «сине-желтые» сборная Украины с 17 по 21 отправится вместе с Таиландом, Канадой, Болгарией, Нидерландами и Польшей в пока еще не определенное место.

Заключительный игровой уикенд украинские волейболистки проведут в Гонконге, где среди соперников будут Китай, Канада, Бельгия, Доминиканская Республика и Италия.

