Балта и Полесье обменялись победами в чемпионате Украины
Добродий двічі обыграл Галичанку, а тернополянки впервые в сезоне набрали очко
около 5 часов назад
В рамках 6-го тура чемпионата Украины по волейболу среди женских команд состоялись 4 матча.
Балта и Полесье в Житомире обменялись победами, а Добродий в Тернополе дважды обыграл Галичанку. В первой встрече Валерия Якушева установила рекорд по результативности, набрав 58 очков, однако тернополянки впервые в сезоне смогли набрать очко.
Суперлига. 6-й тур
Галичанка – Добродий 2:3 (25:21, 27:25, 20:25, 25:27, 12:15)
Полесье – Балта 2:3 (25:21, 24:26, 23:25, 25:21, 9:15)
Галичанка – Добродий 1:3 (14:25, 18:25, 25:22, 20:25)
Полесье – Балта 3:1 (25:20 19:25, 25:14, 27:25)
