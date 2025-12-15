Лидеры чемпионата Украины Балта и Буковинка одержали по 2 победы
Фавориты Суперлиги удачно провели выездные туры в Тернополе и Житомире
28 минут назад
Фото: Буковинка
На выходных в рамках пятого тура чемпионата Украины по волейболу среди женщин прошло 4 игры.
Буковинка в Житомире дважды обыграла Полесье, а Балта в Тернополе одержала 2 победы «всухую» над Галичанкой.
Суперлига. 5-й тур
Галичанка – Балта 0:3 (11:25, 8:25, 23:25)
Полесье – Буковинка 1:3 (29:27, 19:25, 22:25, 22:25)
Галичанка – Балта 0:3 (19:25, 17:25, 24:26)
Полесье – Буковинка 0:3 (22:25, 22:25, 26:28)
Напоминаем, что Эпицентр-Подоляны вышли во 1/8 финала Кубка Вызова.