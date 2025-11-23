Балта одержала две победы и вышла на второе место в чемпионате Украины
Представительницы Одесской области перед выступлением в Кубке Вызова одержали победу над Добродием
около 1 часа назад
В рамках четвертого тура чемпионата Украины по волейболу среди женских команд Балта принимала Добродий-Медуниверситет-ШВСМ.
Представительницы Одесской области на родной площадке одержали две победы. В первом матче балтянки выиграли в четырех партиях, а во второй встрече завоевали победу на тай-брейке, отыгравшись с 0:2 по сетам. Набрав в противостояниях 5 очков, Балта поднялась на вторую позицию в турнирной таблице Суперлиги.
Суперлига. 4-й тур
Балта – Добродий 3:1 (20:25, 27:25, 25:20, 25:14)
Балта – Добродий 3:2 (23:25, 24:26, 25:17, 25:17, 15:13)
Отметим, что в начале декабря Балта сыграет матчи 1/16 финала Кубка Вызова с хорватским Небом.
