Эпицентр-Подоляне стали обладателями Суперкубка Украины
Гегемони в финале обыграли Сборную Украины U20
около 2 часов назад
Фото: Эпицентр-Подоляны
Эпицентр-Подолянин стали обладателями первого трофея в сезоне-2025/26 – Суперкубка Украины.
В финале «бизоны» в трех партиях обыграли Эпицентр-Подолянин - Сборную Украины U20. Самым результативным игроком встречи стал доигровщик Подолян Александр Наложный, который набрал 18 очков.
Суперкубок Украины. Финал
Эпицентр-Подолянин – Эпицентр-Подолянин - Сборная Украины U20 3:0 (25:17, 25:18, 25:15)
Напомним, что Эпицентр-Подолянин получили соперника в 1/16 финала Кубка Вызова.