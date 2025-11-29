Барком-Кажаны прервали 3-матчевую серию поражений в чемпионате Польши
Украинцы обыграли Хелм 3:2
Барком-Кажаны в рамках девятого тура чемпионата Польши по волейболу обыграли новичка ПлюсЛиги Хелм 3:2.
MVP встречи стал самый результативный исполнитель в составе украинского клуба Василий Тупчий. Диагональный за матч заработал 25 очков – 21 в атаке, 2 на подаче и 2 на блоке. «Кажаны» остались на десятой позиции в турнирной таблице ПлюсЛиги, за 8 матчей набрав 9 очков при 3 победах и 5 поражениях.
Чемпионат Польши
Хелм – Барком-Кажаны 2:3 (25:19, 23:25, 25:23, 23:25, 9:15)
Напомним, что Перуджа Олега Плотницкого вернулась на первое место чемпионата Италии.
