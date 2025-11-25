Барком-Кажаны потерпели третье подряд поражение в чемпионате Польши.
Украинский клуб уступил лидеру чемпионата — Заверьче
около 2 часов назад
Фото: Барком-Кажаны
Барком-Кажани потерпели третье подряд поражение в польской ПлюсЛиге. В восьмом туре украинская команда в трех партиях уступила Заверце.
Наиболее результативными игроками у «кажанов» стали — Илья Ковалев и Василий Тупчий, которые набрали по девять очков.
ПлюсЛига, 8-й тур
Заверце — Барком-Кажани 3:0 (25:20; 25:20; 25:22)
Следующий матч Барком-Кажани в польской ПлюсЛиге проведет 28 ноября против Хелма.
