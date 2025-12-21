Барком-Кажаны поражением в чемпионате Польши завершили 2025 год
Украинский клуб опустился на одиннадцатое место в турнирной таблице ПлюсЛиги
около 5 часов назад
Фото: ПлюсЛига
Барком-Кажаны в рамках 13 тура чемпионата Польши по волейболу уступили Шлепску 1:3.
В последней встрече в ПлюсЛиге в 2025 году украинский клуб потерпел 5-е подряд поражение. Самым результативным игроком в составе «кажанов» стал Илья Ковалев, который набрал 20 очков.
Чемпионат Польши
Шлепск – Барком-Кажаны 3:1 (25:20, 25:23, 22:25, 25:20)
Напомним, что Барком-Кажаны накануне проиграли Ресовии.
Поделиться