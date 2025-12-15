Барком-Кажани потерпели поражение от лидера чемпионата Польши.
Львовяне в трех сетах уступили Ясшембскому Венглю
около 1 часа назад
Фото: ПлюсЛига
Барком-Кажаны в рамках 11 тура чемпионата Польши по волейболу уступили четырёхкратным победителям ПлюсЛиги Ястшембскому Венгелю 0:3.
Лучшим бомбардиром в составе украинского клуба стал доигровщик Лоренцо Поуп. Австралиец набрал 19 очков – все в атаке. Следующий матч «кажаны» проведут 18 декабря – их соперником будет Ресовия.
Чемпионат Польши
Барком-Кажаны – Ястшембский Венгель 0:3 (19:25, 17:25, 23:25)
Напомним, что Эпицентр-Подоляны вышли в 1/8 финала Кубка Вызова.
