Барком-Кажаны потерпели четвертое подряд поражение в чемпионате Польши
Украинский клуб в последнем домашнем матче в 2025 году уступил Жешувии
около 17 часов назад
Барком-Кажани в рамках 12 тура чемпионата Польши по волейболу в последнем домашнем матче в 2025 году уступили Ресовии 0:3.
Это поражение стало для украинского коллектива четвертым подряд. Лучшими бомбардирами «кажанов» стали Илья Ковалёв, Лоренцо Поуп и Василий Тупчий, которые набрали по 10 очков.
ПлюсЛига
Барком-Кажани – Ресовия 0:3 (20:25, 26:28, 17:25)
Напомним, что накануне Барком-Кажани уступили Ястшембскому Венгелю.
