Барком-Кажаны потерпели поражение в чемпионате Польши от прямого конкурента.
Украинцы в трех партиях уступили Купруму
около 1 часа назад
Фото: ПлюсЛига
В рамках 17 тура чемпионата Польши по волейболу Барком-Кажаны уступили Купруму 0:3.
Лучшим бомбардиром в составе украинцев стал диагональный Василий Тупчий, который набрал 15 очков. Отметим, что коллектив из Гожува-Великопольского поднялся благодаря победе на 11 место в турнирной таблице ПлюсЛиги, а «кажаны» теперь занимают предпоследнюю строчку. Для Барком-Кажанов это 8 поражение подряд.
Чемпионат Польши
Купрум – Барком-Кажаны 3:0 (25:21, 25:21, 27:25)
