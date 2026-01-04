Олег Шумейко

Барком-Кажани в рамках 15-го тура чемпионата Польши по волейболу уступили Норвиду 1:3.

Наиболее результативным игроком в составе украинского клуба стал Василий Тупчий. Диагональный набрал 17 очков – 14 в атаке, 2 на подаче и 1 на блоке.

ПлюсЛига. 15-й тур

Норвид – Барком-Кажани 3:1 (25:21, 21:25, 25:15, 25:20)

Напомним, что Олег Плотницкий с Перуджей стал победителем клубного чемпионата мира.